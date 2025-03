Turiste privabi kulturna dediščina

Zavod Celeia Celje je mesto in njegovo ponudbo kulturnega turizma predstavil na poslovnih dogodkih v Italiji, Srbiji in Avstriji, torej na trgih, kjer zanimanje narašča.

V Zavodu Celeia Celje so destinacijo Celje, s poudarkom na bogati kulturni dediščini, predstavljali na trgih, s katerih so v zadnjem obdobju zaznali rast gostov in povečano zanimanje za obisk Celja. Italijanski gostje so na drugem mestu med tujimi obiskovalci Celjskega gradu. Zato so na turističnem workshopu v italijanski Padovi 15 tour operatorjem in agentom turističnih agencij s širšega območja severne Italije, ki želijo svojo ponudbo razširiti s pristnimi, lokalnimi doživetji in z avtentičnimi zgodbami, predstavili, kaj nudi Celje.

Butični izleti za avstrijske seniorje

V Avstriji so opravili srečanja z 12 avstrijskimi turističnimi agencijami in organizatorji potovanj. Ti za ciljno skupino aktivnih seniorjev iščejo nove destinacije, ki zadovoljijo njihovo željo po raziskovanju zgodovinskih mest s ponudbo butičnih in kulinaričnih doživetij. Ker je Celje enostavno in varno mogoče obiskati tudi z vlakom, to predstavlja potencial za dodatna sodelovanja in obisk gostov tudi z vlakom.

Nemške turiste nadomestili srbski

Nemške goste, ki so doslej v Celju ustvarili največ nočitev, so lani nadomestili Srbi. Zaradi pozitivnega trenda so se v Zavodu Celeia Celje v okviru turističnega sejma IFT Beograd, ki je največji tovrstni sejem v JV Evropi, udeležili poslovnega srečanja z agenti in predstavniki turističnega sektorja iz Srbije. Ti so največ zanimanja pokazali za zgodovino in kulturo ter zeleni turizem, pa tudi za družinska doživetja in zanje zanimive znamenitosti, kot so Celjski grad, Celjska koča, Tehnopark Celje in druge. Kje vse se bodo predstavili v prihodnjih tednih, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.