Tulipanka premierno predstavljena v domači regiji

Pravljica Tulipanka, žalske avtorice Maje Horvat, je pred nedavnim doživela prvo predstavitev v domači Savinjski dolini. Pred tem je bila predstavljena le enkrat na Ptuju.

Otroška pravljica Tulipanka je, po besedah avtorice, še najbolj podobna dobro poznanim pravljicam bratov Grimm in Hansa Christiana Andersena. Ilustrirala jo je mlada ilustratorka, Ptujčanka Lana Kostanjevec, ki je obiskovala celjsko Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti. Pravljica govori o drobceni zdravilki po imenu Tulipanka, ki prebiva v gozdu in pomaga gozdnim živalim ter pravljičnim bitjem. Ko se enkrat odpravi na lov za dragocenimi zelišči, jo po tem, ko se spozabi in med klepetanjem s palčki, pohajkovanjem po gozdu in spoznavanjem vilinskega princa porabi toliko časa, da jo ujame tema, v kremplje dobi hudobna čarovnica.

Ker je pravljica nekaj čisto drugega, kot 4 romani, ki jih je Maja pred tem že napisala in izdala za odrasle, se je avtorica odločila, da bo predstavitev tokrat nekoliko drugačna. V Hiši Sadeži družbe Žalec je tako to predstavila v obliki branja dela pravljice. Tako otroci kot odrasli, ki so predstavitev obiskali, so bili nad pravljico navdušeni. Otroci pa so tako pozorno poslušali, da so vsi po vrsti na koncu vedeli prav vsako malenkost, ki jim jo je Maja prebrala.

Teden pred tem je avtorica v Hiši Sadeži družbe Žalec predstavila tudi svoj zadnji roman za odrasle Egejski veter, ki je odlično poletno branje in nas skozi dve zgodbi, zgodovinsko in sodobno, popelje na grški otok Kos ter seznani z dvema izjemno zanimivima junakinjama. Paraskevi, ki je v 15. stoletju živela v trdnjavi Antimachia, kjer so takrat kraljevali vitezi reda sv. Janeza, in Iris, ki se je v sodobnem času s svojo mamo preselila v Grčijo.