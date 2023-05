Mozirski gaj je prav med prazniki doživel vrhunec razstave tulipanov. Obiskovalci so doživeli park v polnem razcvetu – v Parku cvetja so namreč zasadili 150.000 tulipanov, 20.000 mačeh, marjetic in spominčic ter okoli 30.000 hijacint in muskarij. Počitniški utrip so obogatili z razstavo želv in papig, s trampolinom in stojnicami. Najmlajši pa so se razveselili tudi obiska maskot risanih junakov, tako je bilo veliko priložnosti za sebke. Foto: Mozirski gaj.

