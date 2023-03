Tudi v Slovenski Bistrici se kmetje danes pridružujejo opozorilnemu protestu

Tudi v Slovenski Bistrici se bodo kmetje pridružili vseslovenskemu opozorilnemu protestu kmetov. Zbrali se bodo ob 13. uri v industrijski coni.

Kot so sporočili iz Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica, so kmete k aktivnemu uporu izzvali naslednji problemi: menijo, da je SKP škodljiva za slovensko kmetijstvo, ekstenzifikacija ogroža prehransko varnost. So proti dodatnim obdavčitvam v kmetijstvu in gospodarstvu ter proti omejitvam na lastni zemlji. Zahtevajo spoštovanje ustavne pravice do kmetovanja, pravične pokojnine kmečkih žensk ter drugo.

