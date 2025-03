Tudi v Občini Poljčane želijo preprečiti neželeno razmnoževanje mačk

Občina Poljčane je na svoji spletni strani objavila Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk za leto 2025. Občina sofinancira kar 70 % stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk. Vabijo vse lastnike mačk, da izkoristijo to priložnost in prispevajo k odgovornemu lastništvu ter dobrobiti živali.

Da preprečijo neželeno razmnoževanje hišnih ljubljenčkov, spodbuja lastnike tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in jih nagovarja k odgovornemu lastništvu, ki vključuje tudi nadzorovano vzrejo, preprečevanje paritve ter sterilizacijo ali kastracijo. Ugotavljajo, da so zlasti nenadzorovano razmnoževanje mačk, odvrženi mačji mladiči in zapuščene mačke, med katerimi se širijo bolezni, velik problem in finančno breme za lokalne skupnosti in zavetišča. Slovenska zavetišča na leto sprejmejo okoli 9.000 mačk, od tega jih zaradi nezanimanja posvojiteljev veliko ostane v zavetiščih v dolgotrajni oskrbi. Najbolj učinkovit ukrep za nadzor nad razmnoževanjem in s tem obvladovanje populacije mačk sta sterilizacija samic in kastracija samcev. To sta rutinska kirurška posega, ki imata številne pozitivne učinke na zdravje in dobrobit živali, so med drugim dodali v sporočilu za javnost na UVHVVR.