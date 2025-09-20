Tudi v nižinskih gozdovih Štajerske je te dni veliko gob. V gobarskem društvu Kostanjevka Zreče ob tem pozivajo k previdnosti pri nabiranju.

Že prijetno diši po jeseni – in seveda tudi po gobah.

V nižinskih gozdovih Štajerske je te dni pravi raj za gobarje. Košare se polnijo, letošnja sezona pa je precej radodarna, je za Radio Rogla povedala predsednica Gobarskega društva Kostanjevka Zreče Janja Klinčar.

Katere vrste gob te dni najdemo v gozdovih in na kaj je dobro biti pozoren pri gobarjenju, pa slišite v daljšem pogovoru z Janjo Klinčar:

Na Facebook strani Radia Rogla so sledilci v dokaz, da je gobja sezona zares radodarna, naložili veliko fotografij. Tukaj jih vidite le nekaj: