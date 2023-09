Tudi študentje vse raje prihajajo v Celje

Vpis. Tudi celjske fakultete ponekod beležijo nekoliko več vpisa kot lani.

Prijavno-vpisni postopki na fakultete in visokošolske zavode po vsej Sloveniji, tako na dodiplomske kot podiplomske študijske programe, so še v teku. Končni podatki o številu vpisanih bodo tako znani šele konec septembra. Vseeno nas je zanimalo, če so tudi celjske fakultete in visokošolski zavodi zabeležili v tem študijskem letu več vpisov kot lani. Naj spomnimo, da so številni srednješolski programi v Celju v tem šolskem letu znatno povečali vpis.

Vpis je zadovoljiv

V okviru Regijskega študijskega središča (RŠS) Celje delujejo trije visokošolski zavodi. V Celju Fakulteta za zdravstvene vede in Visoka šola za proizvodno inženirstvo, v Velenju pa Fakulteta za varstvo okolja. »Interes za redni študij je presegal razpisana vpisna mesta na študijskem programu Zdravstvena nega Fakultete za zdravstvene vede ter na študijskem programu Sodobno proizvodno inženirstvo, kjer so bile omejitve vpisa. Še nekaj prostih mest pa je za izredni študij na obeh študijskih programih,« je pojasnila Katja Esih, direktorica RSŠ Celje.

Zadovoljni so tudi na ostalih fakultetah in visokošolskih zavodih, ki delujejo v Celju. Letošnji vpis na dodiplomske študijske programe je namreč večinoma primerljiv z lanskim, na nekaterih fakultetah pa beležijo celo povečanje vpisa na magistrski študij. Več o tem vas čaka v aktualnem Celjanu. (MH)