Oplotniški svetniki začeli z delom: seznanili so jih tudi z ugovori

Na prvi (ustanovni) seji so se v ponedeljek popoldne zbrali še svetniki in svetnica občine Oplotnica.

Predsednica Občinske volilne komisije Lidija Stebernak je svetnikom poročala o rezultatu in poteku lokalnih volitev ter jih seznanila s prispelimi pritožbami oziroma ugovori. Kot je pojasnila, so po volitvah prejeli dve pritožbi oziroma ugovora, ki sta vsebinsko enaka in ju je podal isti pritožnik. Podrobneje o tem pišemo v prispevku, ki bo objavljen v novi številki lokalnega časopisa NOVICE ta četrtek.

Sicer pa so svetniki potrdili mandate in imenovali svoje prvo stalno delovno telo, Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Župan Matjaž Orter je med drugim povedal, da tudi v novem mandatu računa na dobro sodelovanje s svetniki. (N. K.)

1 od 3