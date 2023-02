Tudi Občina Poljčane odslej na facebooku, povezujejo tudi medgeneracijske delavnice

Na družbenem omrežju facebook je nedavno registrirala svojo profilno stran tudi Občina Poljčane. Na njej so sprotno objavljene novice, dogodki in zanimivosti lokalnega okolja.

To je le ena od novosti v občini, ki jih vpeljuje nova županja dr. Petra Vrhovnik. V Poljčanah si med drugim močno želijo več povezovanja med ljudmi vseh generacij. Tako so uredili novi urbani medgeneracijski park. V njem bodo od pomladi potekale razne delavnice, sčasoma naj bi park postal »skupna dnevna soba« vseh generacij.

»Medgeneracijski park je sofinanciran iz projekta Las dobro za nas. Gradbena dela so končana. S februarjem pa smo tudi že začeli z raznimi ‘mehkimi’ vsebinami, to bodo različne delavnice, ki bodo povezovale mlajše in starejše generacije,« pojasni županja.

Kaj delajo na delavnicah?

Delavnice potekajo pod okriljem Inštituta SeMe, okoljsko ozaveščanje in trajnostni razvoj, ki ga vodi dr. Kim Mezga. Prvo druženje so že izpeljali, za zdaj sicer v prostorih RCN, in sicer so na temi Kulturne Poljčane ter Iz semena zraste ljubezen. Naslednja delavnica bo 20. februarja, na temo Naše maske.

»Pust velja za enega najstarejših ljudskih običajev pri nas, zato bodo starejši občani z nami delili svoje prigode iz pustovanj. Za naše lokalno okolje je značilna prav posebna maska – košuta, ki je tudi simbolna maska Folklornega društva Košuta Poljčane. Predstavniki društva bodo z nami delili šege in navade lokalnih pustnih mask,« so ob vabilu na brezplačno delavnico dodali organizatorji. (B. Petelinšek)

1 od 3