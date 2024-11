Tudi na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem tradicionalni slovenski zajtrk

V šolah in vrtcih so dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom: kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki lokalnih pridelovalcev.

Otrokom so ga postregli že 14. leto zapored, tokrat prvič v tednu slovenske hrane. Projekt promovira lokalno hrano in pomen samooskrbe že med najmlajšimi. Kot smo slišali med loškimi, zreškimi in vitanjskimi šolarji, se tega že dobro zavedajo:

Tradicionlani slovenski zajtrk so imeli tudi v vrtcih in šolah občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica.

Takole so danes zajtrkovali na Osnovni šoli Zreče in podružnicah Gorenje ter Stranice:

Zajtrk na OŠ Pod goro:

Fotogalerijo bomo še dopolnjevali z utrinki iz drugih šol omenjenega območja.

(NK)