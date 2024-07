Tudi Celjani najraje potujejo na Hrvaško

Dopust. Poleti si tudi številni Celjani privoščijo dopust ob morju.

Hrvaška. Tudi med Celjani je prav ta najbolj priljubljena destinacija.

Poletje je v polnem zagonu. Številni Celjani so se že odpravili na letovanje, ostale dopustovanje še čaka. Kot lahko izvemo iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), se je lani na vsaj eno zasebno potovanje odpravilo okoli 1,1 milijona ali 63 % prebivalcev Slovenije. Letos je glede na trenutne statistične podatke potovanj še več. Iz tega lahko sklepamo, da se je na dopust odpravilo tudi nekoliko več Celjanov. A kam ti najraje potujejo in koliko tam zapravijo?

Hrvaška ostaja najbolj priljubljena

Glede na podatke si največ Slovencev privošči letovanje na Hrvaškem, kar 51 %. Nič drugače ni pri Celjanih. »Če pogledamo naše celjske in okoliške goste, se jih veliko odpravi na Mediteran, kjer prednjačijo grški otoki. Radi se odločijo tudi za ‘all inclusive’ (vse vključeno, op. p.) počitnice v Turčiji ali Egiptu. Potem sta tukaj seveda še tradicionalno med Celjani priljubljena Hrvaška, predvsem Dalmacija in njeni čudoviti otoki, in Črna gora,« nam je potrdila tudi Nena Kraševec iz Turistične agencije Palma ter dodala, da se jih kljub temu veliko odloči tudi za obisk nekoliko bolj ‘svežih’ poletnih destinacij, kot so Skandinavija, Škotska, Irska in baltske dežele.

Gostje prav tako povprašujejo po vseh vrstah nastanitev, vseeno prednjačijo hoteli. Podatki namreč kažejo, da med letovanjem v hotelih in podobnih nastanitvah biva kar 20 % Slovencev, sledijo zasebne sobe in apartmaji (16 %), najmanj pa jih biva v kampih (5 %). To je potrdila tudi naša sogovornica.

Na Hrvaškem polpenzion, na Mediteranu raje ‘vse vključeno’

Tako kot Celjani povprašujejo po vseh vrstah nastanitev, ti sprašujejo tudi po različnih vrstah penzionskih storitev, le da je to, po katerih, še najbolj odvisno od same destinacije. »Če pogledamo destinacije v okviru Mediterana in Rdečega morja, kot so Egipt, Tunizija in Turčija, Celjani najbolj povprašujejo po storitvah ‘vse vključeno’, medtem, ko se gosti v Grčiji in Španiji odločajo večinoma za nočitve z zajtrki in polpenzionom, saj je na teh destinacijah pestra izvenpenzionska ponudba,« pravi Kraševčeva. Dejstvo pa je, da se storitev odraža tudi pri ceni aranžmaja. Aranžmaji ‘vse vključeno’ so tako pri hotelih enakih kategorij praviloma dražji od polpenziona ali nočitve z zajtrkom. Je pa tudi res, da na ‘all inclusive’ počitnicah običajno manj zapravimo v času samega dopustovanja.

