Trije nekdanji igralci konjiške Dravinje odigrali prvo sezono v tujini

Svit Sešlar, Žan Vipotnik in Nik Marinšek. Gre za tri nogometaše, ki jim je skupno to, da so svoje prve nogometne korake naredili pri konjiški Dravinji, v minuli sezoni pa so prvič igrali v tujini.

Sešlar je z ekipo Eyüpspor postal prvak 18-članske 1. turške lige (druge po kakovosti). S tem si je Eyüpspor prvič po ustanovitvi kluba zagotovil tudi mesto med turško nogometno elito (v Super ligi), kjer igra dvajset klubov.

Vipotnik je v 2. francoski ligi igral za Bordeaux. Šestkratni francoski prvaki so pristali na 12. mestu med dvajset ekipami. Devet točk jim je zmanjkalo do petega mesta, ki je še peljalo v kvalifikacije za uvrstitev v 1. francosko ligo.

V 2. avstrijski nogometni ligi je nastopalo šestnajst ekip. S končnim prvim mestom si je napredovanje v Bundesligo zagotovil GAK, drugi je bil na koncu SV Ried, ki ga je lani okrepil Marinšek.

Več o osebnih statistikah omenjenih treh nogometašev v minuli sezoni pa v današnji tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Eyüpspor, FC Bordeaux, SV Ried 1912

