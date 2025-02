Trije državni naslovi v Celje, en v Slovensko Bistrico

V Novem mestu so ta konec tedna izpeljali dvoransko državno prvenstvo za članice in člane v atletiki. Člani celjskega Kladivarja so osvojili tri naslove državnih prvakov, in sicer Tina Šutej s preskočenimi 460 centimetri v skoku s palico, Jan Vukovič s časom 1:48,03 na 800 metrov in Martin Medvešek, ki mu je uspel troskok, dolg 15,04 metra.

V skoku v daljino je bil najboljši atlet Atletskega društva Slovenska Bistrica Klemen Modrijančič, ki je skočil 7,26 metra daleč. (Jure Mernik)

Foto Facebook AZS