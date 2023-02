Tri nove knjigobežnice tudi na Zreškem

V Splošni knjižnici Slovenske Konjice se trudijo, da bi knjige čim bolj približali ljudem. S finančno podporo Občine Zreče so tako po krajevnih skupnostih postavili tri nove knjigobežnice. Te ljubitelje branja čakajo pri Kulturnem domu na Stranicah, Domu krajanov na Skomarju in pri Osnovi šoli na Gorenju. Da bodo knjigobežnice dobro založene z raznovrstnim knjižnim gradivom, bodo skrbeli knjižničarji iz Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Občanke in občani lahko knjige iz knjigobežnice vzamejo in jih tja tudi prinesejo. Knjižničarji pa opozarjajo, naj tja ne vračajo knjig, ki so si jih izposodili v knjižnici. (Jure Mernik)

