Zadnji junijski petek je trgovsko podjetje Jagros odprlo nov center Jager Šentjur, ki ima 3.000 m2 prodajnih površin, v sklopu le teh je večji supermarket Jager, tekstilna trgovina Jager in tehnična trgovina Jager ter bistro pri Jagru.

V sklopu živil nudijo kupcem široko ponudbo vsakodnevnih izdelkov s poudarkom na svežih oddelkih, mesnici in izdelkih iz lokalnega okolja, ki jih kupci najdejo na ličnem kozolcu. Na tekstilnem oddelku je široka ponudba priznanih blagovnih znamk in ostala obutev ter hišni tekstil. Na tehničnem oddelku nudijo popolno ponudbo gradbenih materialov, vse ostalo tehnično blago in belo tehniko, široka pa je tudi ponudba za vrtičkarstvo in kmetijstvo. V bistroju pri Jagru pa nudijo okusne, dnevno sveže malice, kosila in hamburgerje ter pice.

Ob otvoritvi, na kateri se je zbralo izjemno veliko število obiskovalcev, so potekale razne promocijske aktivnosti, vključno s promocijo zdravja s strani Zdravstvenega doma Šentjur, ki je bila zelo lepo sprejeta. Nov center Jager Šentjur je podjetje Jagros zgradilo z lastno gradbeno ekipo in podizvajalci, večinoma iz lokalnega okolja. Objekt je kakovostno izveden s poudarkom na naravnih materialih in nizki energetski porabi. Bo pa tudi v prihodnje s strani omenjenega podjetja prihajajo do novih trgovin, saj je v izgradnji večji supermarket Jager s tehnično trgovino v Selnici ob Dravi, jeseni pa odpirajo supermarket Jager tudi v Bistrici ob Dravi.