Trgovci obožujejo Celje

V Celju so tri nakupovalna središča, ki ponujajo kar 62.000 m2 prodajnih površin in 1.600 delovnih mest. Kljub temu, da se je nakupovanje od pojava spleta močno spremenilo, posamezni centri beležijo več kot 4 milijone kupcev letno.

Nakupovanje predstavlja nujo, saj vsega, če se še tako trudimo, ne moremo pridelati in izdelati sami, pa četudi bi, potrebujemo osnovne surovine in orodje. Hkrati je nakupovanje postalo del prostega časa z vključeno zabavo, saj se nakupovalna središča, da bi privabila čim več obiskovalcev, često trudijo z dodatnimi vsebinami.

Tudi psihologi obisk trgovskih centrov opisujejo kot možnost sproščanja, kadar to jemljemo kot obliko druženja, ogledovanja izdelkov in primerjanja ponudbe ter cen, da bomo na koncu kot potrošniki zadovoljni v razmerju med kakovostjo in ceno izbranega artikla. Obraten efekt dosežemo, če podležemo natančno premišljenim marketinškim potezam, ki seveda temeljijo prav na človeški psihologiji, in prekomerno nakupujemo, tudi tisto, česar ne potrebujemo. Nezadovoljstvo ob praznih denarnicah bo razveselilo zgolj trgovce, nas pa na dolgi rok pahnilo v veliko stisko.

Splet spremenil navade

Nakupovalne navade so se skozi leta močno spremenile, sploh odkar se je razpasla spletna trgovina. A mnogi, o tem pričajo visoke številke obiska nakupovalnih središč (posamezni centri zabeležijo okoli štiri milijone obiskovalcev letno), še vedno raje v živo preverijo izdelek, preden se odločijo za nakup.

Celje pomemben trgovski igralec

Celje je tudi zaradi svoje lege od nekdaj predstavljajo pomembno trgovsko pot, danes je kot nakupovalno središče pomemben igralec. Kateri trgovski center je v knežjem mestu največji in kdaj Celjani najbolj nakupujejo, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan, ki ga že najdete na prodajnih mestih.