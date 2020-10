Trgatev na Štajerskem: Še nekaj dni lepega vremena v vinograde!

Vinogradniki. Na slabi polovici trgatve upajo še na nekaj dni lepega vremena.

Prejšnji konec tedna je na Štajerskem zapadlo kar nekaj dežja, kar naših vinogradnikov ni najbolj razveselilo. Trgatev pri dveh vinogradnikih našega območja, s katerima smo govorili v začetku tedna, kljub temu do zdaj poteka po načrtih.

Tretjina grozdja v kleti

Na Zlatem griču so do začetka tega tedna pobrali že približno tretjino grozdja, trgatev je potekala brez večjih zapletov in po načrtih. Vreme jim je do zadnjega deževja dobro služilo. “Opraviti moramo še od 12 do 14 obiralnih dni, zato upamo, da nam bo vreme še služilo. Izkoristili bomo vsak lep dan,” je povedal direktor podjetja Silvo Žižek.

Pobrali so že srednje pozne sorte grozdja, na primerno zrelost poznih pa bo treba še nekaj dni počakati. “Grozdje v vinogradih je za zdaj še zdravo, tudi količinsko gre vse po načrtih. Če bo šlo tako naprej, bomo zadovoljni, je pa treba vedeti, da se lahko v trenutku vse spremeni.”

Še malo naj zori!

Vojko Korošec iz zreške kleti Vino Andrejc nam je v začetku tedna povedal, da so nekje na polovici trgatve. Zdaj čakajo, da bo primerno dozorelo tudi grozdje za vrhunska vina, predvidevajo, da bi ga pobrali nekje v tednu ali dveh.

“Zdaj je vse odvisno od vremena, tole zadnje deževje nam zagotovo ni šlo na roko. Če bomo imeli vsaj še teden dni lepega vremena, bi lahko v kleti imeli enega boljših letnikov, tako količinsko kot po kakovosti,” je povedal Korošec. Predvidevajo, da bodo iz petih hektarjev vinogradov potrgali od 25 do 30 ton grozdja, s trgatvijo pa naj bi končali v prvem delu oktobra. (N. K.)

Konjiška vina nagrajena

Na konjiškem Zlatem griču so se v teh dneh še posebej razveselili treh novih priznanj, ki so jih osvojili na ocenjevanju vin Decanter World Wine Awards v Londonu. Srebrno priznanje so ocenjevalci dodelili beli penini, bronasti pa vinoma Modri pinot 2016 in Rose 2019.

Foto: Facebook Zlati grič