TRETJI REBALANS JE POD STREHO: Hišo na Savinjski ulici 3 bodo prodali

Različni odzivi. Svetniki in svetnice so imeli na prodajo različne poglede.

Celjski mestni svetniki so se prejšnji teden sestali na 1. izredni seji, ki je bila sklicana predvsem zaradi sprejetja letošnjega 3. rebalansa občinskega proračuna. Kot je bilo slišati v obrazložitvi, je bil ključni razlog za njegovo pripravo uskladitev načrta razvojnih programov za izvedbo javnih naročil za izvedbo protipoplavnih ukrepov z menjavo neustreznih mostov na Voglajni in Savinji. Ministrstvo za naravne vire in prostor je namreč spremenilo izhodišča glede denarja, ki ga država namenja sanaciji škode po poplavah in neurjih iz leta 2023. Z rebalansom bo tako iz tega vira za dobrih 1,6 milijona evrov manj odhodkov in za 2,3 milijona evrov manj prihodkov.

Prihodki in odhodki nižji za 5 milijonov

Sicer so v tretjem rebalansu občinskega proračuna načrtovani skupni prihodki nižji za približno 5,5 milijona evrov in bodo znašali nekaj več kot 76 milijonov evrov. Odhodki bodo nižji za 5,4 milijona evrov in bodo znašali približno 81,5 milijona evrov.

Kot so še poudarili, je v rebalansu spremenjena dinamika različnih investicij, slabih dvesto tisočakov več odhodkov za obnovo igrišč v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, prilivov pri projektih, kjer je predvideno EU financiranje, vključeni so tudi trije projekti iz mehanizma Dogovor za razvoj regij, za katere pa že pripravljajo projektno dokumentacijo.

Javna dražba

Mestni svet je sprejel še spremembe pravilnikov o sofinanciranju mladinskih programov in izvajanju letnega programa športa v MOC ter spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih, merilih in postopku sofinanciranja izvajanja Letnega programa športa. Daleč največ časa pa so na seji namenili tretji točki, saj Mestna občina Celje želi, na javni dražbi, prodati hišo v Savinjski ulici 3.

Izhodiščna kupnina znaša nekaj več kot 530 tisoč evrov, zato je bilo potrebno soglasje mestnega sveta. Kupec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo stanovanjsko nepremičnino obnovil, v 18 mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe bo moral začeti obnovo stavbe, v treh letih pa jo tudi zaključiti.

Varovalka za občino

Za primer, da kupec ne bi izpolnil obeh pogojev, si bo MOC pridržala odkupno pravico, ki daje občini upravičenje, da lahko nazaj odkupi nepremičnino za kupnino v višini prodajne cene, zmanjšano za znesek škode v višini 15 odstotkov od vrednosti kupnine.