Tretješolki iz Slovenske Bistrice spisali zmagovalni pesmi o vodi

Učenki tretjega razreda na Osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica sta dosegli izjemen uspeh – prvo in drugo mesto na mednarodnem literarnem natečaju.

Kot je sporočila ravnateljica, je šola sodelovala na literarnem natečaju Voda, ki ga je organizirala osnovna šola iz Kamnika. Na natečaju je sodelovalo šest držav, Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Litva, Romunija in Malezija. Učenki iz 3. b sta se pod mentorstvom razredničarke Jane Ceder izmed 146 prispelih pesmi uvrstili med zmagovalce. Učenka Dana Perhoč je osvojila 1. mesto in Tisa Gal 2. mesto.

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica se sicer že vrsto let ponaša z nazivom Ekošola.

»Program, ki ga uvajamo v šoli, je način življenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka, okolja in do vsakega živega bitja z željo, da bi rodovom, ki prihajajo, postala skrb za okolje in naravo del življenja. Tako smo med vrsto dejavnostmi, ki jih izvajamo v sklopu projekta, pri dodatnem pouku izbrali pisanje pesmi na temo Voda. Najprej smo se vprašali, kaj nam voda pomeni. Le z vrednotenjem različnih koristi vode v našem življenju lahko vodo cenimo in jo učinkovito varujemo za dobro vseh nas. Učenci so svoja razmišljanja o vodi zlili na papir in nastale so čudovite pesmi, ki so sporočilo o dragocenosti dobrine – vode,« je pojasnila razredničarka.

V nadaljevanju pa zmagovalna pesem Dane Perhoč:

KAJ MI POMENI VODA

Brez vode ne bi živeli na našem planetu,

potrebujemo jo vsi, čeprav je ni po svetu.

Včasih po njo so do potokov hodili,

za pitje, za delo, v njej so se tudi umili.

Danes smo srečni, da iz pip nam priteče,

ker je čista, dobro luč na nas meče.

Vseeno pa z vodo moramo varčevati,

ne pustiti je teči ali z njo se igrati.

Voda pomeni piti, čistiti, kuhati in živeti,

ni povsod čista, to dejstvo žal moramo sprejeti.

Brez vode za pitje na svetu so kraji,

zaradi tega v njih morajo biti drugačni običaji.

Potrebujemo jo za veliko stvari,

za ledene kocke in okusne jedi.

Tudi za naše telo je nujna,

da lahko nam raste domišljija bujna.

Veliko rastlin se ji zahvaljuje,

vsaka žival jo nujno potrebuje.

Tudi ljudje smo hvaležno za vodo,

dragocena nam je, saj si z njo krojimo usodo.

Dana Perhoč, 3. b