Trener celjskih rokometašev Alem Toskić odstopil

Alem Toskić ni več trener rokometašev Celja Pivovarne Laško. Srbski strokovnjak je z mesta glavnega trenerja odstopil po porazu proti Krki v četrtfinalu Pokala Slovenije. Toskić, ki je tudi nekdanji igralec Celja, je na celjsko klop sedel leta 2021. Klub je že v prvi sezoni popeljal do naslova državnih prvakov in igranja v Ligi prvakov. Lanska sezona je bila še uspešnejša, ko je klub popeljal do trojne slovenske krone. Letos pa pivovarjem ne gre – ligo prvakov so končali brez osvojene točke, celo pred zaključnim turnirjem so izpadli v pokalu in tudi v državnem prvenstvu niso v dobrem položaju.

Celjane bo do konca sezone vodil trenutni trener mladinske ekipe in selektor slovenske mladinske reprezentance Klemen Luzar, so sporočili iz kluba.