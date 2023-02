Trend porok znova v porastu

Uradni prostor. Največ porok v Prothasijevem dvorcu in na upravni enoti.

Izven. Največ na Starem gradu, paviljonu Zdravilišča Dobrna in drugje.

Maj je vedno veljal za mesec porok, kljub temu da po državni statistiki največ parov izreče usodni ‘da’ prav v avgustu. Poročni dan naj bi bil za oba partnerja dan najlepših sanj, verjetno pa tudi eden bolj stresnih v njunem življenju.

Na Upravni enoti (UE) Celje smo preverili, kako je bilo s porokami v Celju, a ob tem izpostavljamo, da UE sicer ne vodi podatkov, koliko je bilo sklenjenih zakonskih zvez med Celjani, saj pari prihajajo iz različnih občin, ne nazadnje tudi držav.

Največ porok v Prothasijevem dvorcu

Za sklepanje zakonskih zvez imajo na UE Celje trenutno pet matičark. Največ zakonskih zvez, do letošnjega leta, so pari sklenili v verjetno najlepši baročni stavbi v starem mestnem jedru, v uradnih prostorih za sklepanje zakonskih zvez, Prothasijevem dvorcu. V uradnih prostorih so se pari poročali še v vili Higiea na Dobrni. Kar se tiče sklepanja zvez izven uradnega prostora, prednjačita Stari grad in paviljon na Dobrni. Več o porokah pa v aktualnem Celjanu.