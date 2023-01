Tradicionalno znova navdušili poslušalce

Simfonični orkester Glasbene šole Celje je, kot vsako leto, ponovno navdušil in dvakrat napolnil dvorano Narodnega doma Celja. Pod taktirko dirigenta Matjaža Brežnika so v prvem delu koncerta izvedli izjemni pianistični deli, v drugem delu koncerta sta solistični vložek prispevali Liza Tkalčec, flavta in Ana Kovačič, harfa. Večer je orkester zaokrožil s filmsko glasbo iz filma Misija nemogoče in po bučnem aplavzu publiko nagradili s tradicionalnim prazničnim Šoštakovičevim Valčkom in Straussovim Radetsky maršom.

