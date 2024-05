Tradicionalno v Slovenski Bistrici: Vrtec poje in pleše

Kako prisrčno in lepo. Vrtec Otona Župančiča Sl. Bistrica je v sredini maja povabil na tradicionalno prireditev Vrtec poje in pleše. V telovadnici srednje šole Slovenska Bistrica sta ves popoldan odzvanjala otroška pesem in ples.

Najprej so se predstavili otroci iz vrtčevskih enot Ciciban, Oplotnica, Marinškov dom, Tinje, Šmartno na Pohorju, Zg. Polskava, Studenice in Spodnja Polskava. Nato pa v drugem delu še otroci iz enot: Sonček, Makole, Prihova, Pragersko, Kebelj, Ozka ulica, Poljčane in Zg. Ložnica. Nekaj prisrčnih utrinkov je v fotografsko kamero ujel foto BRBRE.

