Tradicionalni junijski koncert Big banda Slovenska Bistrica ponovno očaral obiskovalce

V Bistriškem gradu je 11. junija znova zazvenela vrhunska glasba – tokrat v izvedbi Big Banda Slovenska Bistrica, ki pod vodstvom Jerneja Senegačnika mlajšega vsako leto pripravi dva izjemna koncerta. Tradicionalni junijski večer je ponudil doživetje, ki ga bodo številni obiskovalci še dolgo nosili v spominu.

V čudovitem grajskem ambientu, že v večernem mraku, je koncert otvoril Big Band s prepoznavnim, dovršenim zvokom. Kmalu se jim je pridružila hišna vokalistka Teja Pančič, ki je z občutkom in močjo odpela izbor znanih skladb ter dodatno dvignila razpoloženje. Vrhunec večera pa je predstavljal prihod Vlada Kreslina, enega najprepoznavnejših slovenskih pevcev, čigar energija in karizma sta preplavili grajsko dvorišče. Skupaj z Big Bandom in Tejo Pančič je ustvaril nepozaben glasbeni večer, posvečen tudi otrokom. Njuno skupno izvajanje znanih duetov je občinstvo navdušilo, kar je bilo jasno slišati v bučnem aplavzu.

Big Band Slovenska Bistrica že vrsto let na oder vabi priznane glasbene goste. Med drugimi so z njimi nastopili Uroš Perič, Martin Kosovec, Oktet Planika, Omar Naber, Anika Horvat, Helena Blagne, Oto Pestner, Janez Bončina Benč in drugi.