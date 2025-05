Mozirje: Tradicionalna razstava tulipanov v Mozirskem gaju v polnem razcvetu

Tradicionalna razstava tulipanov in pomladnega cvetja v Mozirskem gaju je v polnem razcvetu, med prvomajskimi prazniki pa so pripravili tudi številne dodatne aktivnosti.

Ogledati si bo mogoče nekaj slikarskih razstav, se prehoditi med stojnicami manjših obrtnikov in podjetnikov, izvedeti več o čebelarstvu na čebelarski razstavi ter uživati v manjši razstavi želv. Prvič v zgodovini parka pa bodo v kapelici Sv. Valentina pripravili razstavo značilnih »ljubenskih potic«. Gre za cvetnonedeljske butare, ki so značilne za Ljubno ob Savinji in okoliške kraje. Izdelane so iz naravnih materialov, njihova posebnost pa so unikatne figuralne oblike.

Maja Horvat iz Mozirskega gaja:

Vračajo se Mustangi

Prav posebna poslastica obiskovalce v parku čaka 3. maja, v Mozirski gaj se vračajo kultni avtomobili Mustangi. Prvič je razstava Mustangov potekala lani in je navdušila obiskovalce.

Razstavo Mustangov si bo mogoče ogledati od 9. do 19. ure, na ogled pa bo predvidoma več kot 10 lepotcev.

Park tudi to sezono odprt vsak dan

Mozirski gaj ostaja odprt vsak dan, tudi med prazniki in vikendi, ne glede na vreme. Letos je tam

kar nekaj novosti. Med drugim se na novo gradi znameniti zeleni tunel, ki je zamenjal lokacijo in bo po novem stal nasproti poročnega paviljona, kmalu pa se bo končala tudi popolna prenova zeliščnega vrta. (MH)