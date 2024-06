Tovarna olja Gea Slovenska Bistrica obeležuje 120 let delovanja

V Tovarni olja Gea v Slovenski Bistrici že 120 let proizvajajo jedilna olja. Danes je Gea uspešno podjetje. Predstavijo se kot vodilna oljarna in edina rafinerija jedilnih rastlinskih olj v Sloveniji, njeno temeljno vodilo pa so kakovostni in zdravju prijazni izdelki.

Proizvodni program zajema proizvodnjo nerafiniranih, hladno stiskanih in praženih olj, rafiniranih olj. V njihovi ponudbi je več kot 40 vrst jedilnih olj; od bučnega, sončničnega, repičnega, oljčnega, kokosovega, lanenega, pa vse do sezamovega in olja črne kumine. Najbolj ponosni so na svoje Štajersko prekmursko bučno olje, ki je ena izmed najpopularnejših sestavin štajerske kuhinje. Prav tako izdelujejo delikatesne izdelke, kot sta majoneza in tatarska omaka, ter semena.

Izdelke tržijo pod prepoznavnimi blagovnimi znamkami Gea, Cekin, Zvezda in Sončni cvet. Skoraj 70 odstotkov prodaje ustvarijo na domačem trgu. Najpomembnejši tuji trg je bila lani Hrvaška, tudi Švica.

Lani v izgubi, letos spet pozitivno

Podjetje z 90 zaposlenimi je lani ustvarilo 34,5 milijona evrov prihodkov, leto prej pa 63,5 milijona evrov. Skupna proizvodnja olj je sicer znašala 27.100 ton, a sta lansko leto zaznamovala drastični upad cen surovih olj in precej nižje povpraševanje. Lani so zato v skladu z razmerami po besedah direktorja poslovali neuspešno ter niso dosegli načrtovanih prihodkov, dobička, obsega proizvodnje in količinske prodaje, so pa kljub temu ohranili zadovoljivo likvidnost in solventnost podjetja. Leto so zaključili s skoraj 1,3 milijona evrov izgube.

»Posledice ukrajinske krize in izvoznega embarga za surovo olje iz Srbije so nam povzročile precej težav v poslovanju, a se že letos stvari normalizirajo,« je med drugim dejal direktor Igor Hustić, ki je ocenil, da je za družbo z izjemo lanskega leta 16 let relativno uspešnega poslovanja.

Letos se prodaja količinsko znova vzpenja.

Ključni parametri – kakovost in varnost

Gea je eden izmed najstarejših živilskopredelovalnih obratov v Sloveniji. Podjetje želi ostati prepoznavno po svoji tradiciji, kakovosti in varnosti, ki jo zagotavljajo s testiranjem v svojem visokotehnološkem laboratoriju. To je ključno za zaupanje potrošnika in uspeh podjetja, poudarja tehnična direktorica Saša Hren: »V našem podjetju kakovost in varnost zagotavljamo z upoštevanjem ustrezne zakonodaje in standardov ter z izvajanjem stroge kontrole vseh korakov proizvodnega procesa. Smernice za izboljšave pa nam ponuja obdelava povratnih informacij strank, ki izdelke uporabljajo.« Obsežne analize izvajajo v dveh internih laboratorijih; kemijskem in mikrobiološkem. Poleg tega izdelke pošiljajo v analize tudi v akreditirane laboratorije v Sloveniji in tujini.

Kakovost je najpomembnejši parameter njihovega poslovanja, predvsem zaradi majhnosti podjetja in trga. »Že pred časom smo spoznali, da bomo dolgoročno parirali zgolj s kakovostjo, zato smo vse procese prilagodili v to smer. Kakovost podpiramo tudi s številnimi mednarodnimi standardi. Naše blagovne znamke in izdelke nam je uspelo dobro pozicionirati. Danes smo tako v Sloveniji kot tudi v vse širši regijski okolici poznani kot zelo kakovosten in zanesljiv poslovni partner,« ocenjuje direktor komerciale Dejan Mijošek.

Z mislijo na trajnostno prihodnost

Osredotočajo se tudi na vrednote, povezane z okoljem in družbeno odgovornostjo. »Pri tem smo že zelo blizu zahtevnim standardom ESG (kratica za okoljske, socialne in upravljavske vidike, ki so pomembni pri ocenjevanju trajnostnega delovanja podjetij), veliko vlagamo v družbeno odgovornost in trajnostni razvoj,« dodaja direktor Igor Hustić.

Lani so v Gei v posodobitev proizvodnje investirali 800 tisoč evrov, med drugim so zgradili novo čistilno napravo. Letos načrtujejo za skoraj 1,2 milijona evrov investicij, predvsem v gradnjo sončne elektrarne, ureditev skladišča za olja, sanacijo streh, informatiko, nabavo viličarja ter v ostale posodobitve objektov in opreme.

Prvi in sedanji lastnik

* Bogata tradicija proizvodnje olja sega v leto 1904, ko je Albert Štiger v Slovenski Bistrici ustanovil podjetje za predelavo bučnega olja na obrtniški način z imenom Tovarna bučnega olja Albert Štiger Slovenska Bistrica.

* Danes je Tovarna olja Gea v lasti družbe Plasta oz. poslovneža Franca Freliha. Skupine Plasta upravlja s sedmimi podjetji, med njimi ob bistriški družbi še dvema iz živilske branže, in sicer Dano ter Vital.