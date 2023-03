Toskanski piščanec po lovsko

Sestavine za 4 osebe:

· 4 piščančja bedra ali poljubni kosi piščanca

· 3–4 žlice ostre moke

· oljčno olje

· večja čebula

· 3 stroki česna

· 100 ml rdečega vina

· 2 vejici timijana in rožmarina

· 2 čajni žlički balzamičnega kisa

· 200 g češnjevega paradižnika

· pločevinka paradižnika, 400 g

· žlica balzamičnega kisa

· 2 žlici kaper

· pest črnih oliv brez koščic

· sol in poper

Priprava:

1. korak:

Kose piščanca povaljamo v moki, ki smo jo začinili z malo soli in popra. V ognjevarni ponvi z debelim dnom na malo maščobe in na srednje močnem ognju zlato zapečemo kose piščanca, približno 3 minute na vsaki strani, da dobimo lepo zlato rjavo skorjico. Iz ponve jih preložimo na krožnik in postavimo na toplo.

2. korak:

V ponev, kjer smo pekli meso, dodamo še malo olja in začimbe lovor, timijan in rožmarin ter malo popražimo, da zadišijo. Dodamo nasekljano čebulo, češnjev paradižnik in česen, solimo in popramo ter med mešanjem pražimo nekaj minut, pazimo, da se česen ne prežge.

3. korak:

Dolijemo vino in z leseno kuhalnico postrgamo po dnu in premešamo, nato dodamo še paradižnik iz konzerve, balzamični kis, kapre in cele ali narezane olive. Pomešamo, v omako vrnemo piščančje kose in vse skupaj potisnemo v na 200 oC ogreto pečico za 20 minut, da se omaka zgosti in sestavine povežejo. Postrežemo z domačim kruhom ali testeninami.

1 od 1

Pollo alla cacciatora ali piščanec po lovsko je tradicionalna italijanska jed, ki jo vsak gospodinja pripravi malo po svoje. Nekatere dodajo tudi papriko in gobe ter jed dušijo na majhnem ognju.