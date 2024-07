Tople murke

Sestavine za 4 osebe:

4 kumare

4 čebule

4 krompirji

1 paradižnik

2 žlici pirinega zdroba

žlica masla

malo olivnega olja

sol in poper

Priprava:

1. korak:

Olupimo čebulo in kumare. Kumare naribamo na lističe, čebulo pa narežemo na rezine. Krompir olupimo in narežemo na kocke ter ga skuhamo v osoljeni vodi.

2. korak:

V večjem loncu na mešanici masla in olivnega olja prepražimo čebulo. Proti koncu praženja

čebulo potisnemo ob robove posode in na sredini raztopimo preostanek masla ter na njem med mešanjem v slabi minutki prepražimo malo pirinega zdroba. Nato dodamo na koščke narezan paradižnik ter temeljito postrgamo po dnu posode, da se zdrob slučajno ne bi prežgal. V lonec dodamo naribane kumare, ki jih ni treba predhodno ožemati, kot so včasih počele naše babice, saj je kumarični sok zelo zdrav. Solimo in popramo, premešamo in kuhamo približno pol ure.

4. korak:

Kuhan krompir odcedimo in pretlačimo ter ga dodamo toplim kumaram, vse skupaj dobro

premešamo in postrežemo. Če imamo rajši bolj redko omako, dodamo še malo krompirjeve

vode.

K tej naši tradicionalni poletni jedi se odlično poda z drobtinami zabeljen stročji fižol.