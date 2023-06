Tokrat prvič pravljica

Avtorica Maja Horvat se je po štirih izdanih romanih lotila čisto novega, drugačnega projekta. Sredi junija bo tako izšla njena prva ilustrirana otroška pravljica, poimenovana Tulipanka.

Tulipanka je zanimiva pravljica o drobceni zdravilki, ki živi sredi gozda in s svojimi zdravilnimi močmi zdravi gozdne živali ter pravljična bitja. Ko se nekega dne odpravi v smrdljiva, nevarna močvirja, da bi tam poiskala nekatera redkejša zdravilna zelišča, se njena zgodba zaplete. Najprej spozna vilinskega princa, katerega popolnoma očara. Ko pade mrak, pa pade v kremplje hudobni čarovnici, ki je že dolgo prežala na njo. Ta želi drobceno zdravilko izkoristiti, da bi se z njeno življenjsko energijo in magično močjo pomladila in polepšala.

Pri pravljici je Maja ponovno združila moči z mlado umetnico in ilustratorko Lano Kostanjevec, s katero sta sodelovali že pri avtoričinem mladinskem sodobnem romanu Želim si postati ptica, ki ga je Lana opremila s črno-belimi ilustracijami. Tokrat so nastale živahne in pozitivne ilustracije, ki kar kličejo k pozornosti.

Majo Horvat sicer bolje poznamo kot avtorico različnih romanov. Njen prvi pisateljski projekt je bil ljubezensko-erotični roman v dveh delih Usodna modrina. Po knjigi Želim si postati ptica je lani izdala tudi sodobno-zgodovinski roman, ki je navdušil številne bralce, Egejski veter. Maja je sicer v preteklosti pisala tudi pravljice, vendar ni nobene izdala v knjižni obliki, tokrat pa bodo otroci lahko uživali v prijetni zgodbi s trdimi platnicami in atraktivnimi barvnimi ilustracijami. Avtorica tudi sicer ne počiva in se ukvarja z več pisateljskimi projekti. Nadaljuje namreč s pisanjem fantazijske serije 9 kraljestev, v kateri naj bi na koncu nastalo okoli deset knjig, ter z romanom Deček s krivimi nogami ali Nekoč je bil on, ki ga piše v čast svojemu pokojnemu očetu.