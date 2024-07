Toča uničila dom družine v Vinarju

Sobotna toča je družini v Vinarju tako hudo prerešetala streho stanovanjskega objekta, da v njem ni več mogoče živeti.

Vinarje je manjši kraj na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica, in je med tistimi območji, kjer je neurje naredilo največ škode. Hiša, kjer živi Sabina Zabukovnik s tremi sinovi (starejši je star 17 let, mlajša dvojčka sta 15), je popolnoma uničena. Družino so izselili, Občina Slovenska Bistrica ji nudi začasno drugo stanovanje.

»To so bile minute strahu in trepeta,« se spominja Sabina. »Žal smo ostali v pol ure brez strehe nad glavo, a se trudim biti pozitivna. Samo da smo vsi živi in zdravi. Hvala županu, ki je res takoj priskočil na pomoč, takoj je uredil stanovanje, da imamo kje biti.«

Brez strehe nad glavo

Streha njihovega doma je uničena, prerešetana. Zamakalo je, teklo skozi vtičnice in luči, v stanovanju je bilo vsaj 15 centimetrov vode. Vse bo treba prenoviti. »Dejansko smo se skrivali notri in vmes črpali vodo, poskušali rešiti nekaj stvari s tem, da smo jih dvignili, kolikor se je dalo …« pove Sabina, ki je sicer zaposlena kot socialna oskrbovalka. Stanovanjskega objekta nimajo zavarovanega. »Sama sem, s tremi otroki. Že 15 let tu živim. Trudim se iz meseca v mesec, da gre. Tudi socialna mi pomaga. Zdaj mi je žal, da nismo zavarovali, ampak …«

Pomagajte, če lahko

Na Rdečem križu so odprli poseben račun, kjer se zbira humanitarna pomoč za Sabino Zabukovnik. Številko računa je:

SI56 0443 0000 0433 025 pri Nova KBM d.d.

Sklic: SI00 47011645

Namen: Humanitarni prispevek Zabukovnik

RKS – OZ Slov. Bistrica, Partizanska ul 21, 2310 Sl. Bistrica

Pomagajte, če lahko.