To sredo: Vseslovensko petje s srci

Že osmo leto zapored na dan Zelenega Jurija, 23. aprila, poteka velika pevska akcija – Vseslovensko petje s srci. Dopoldne med 10. in 11. uro ter znova zvečer med 18. in 19. uro bo v številnih krajih po Sloveniji zadonela pesem. Zvečer bodo zapeli tudi na bistriškem stadionu. Skupaj – otroci, starši, babice, dedki, prijatelji, znanci in sosedje. Saj petje povezuje, nasmeh združuje, glasba spomni, kdo smo.

Pobudnica dogodka, Matea Brečko, želi skozi to akcijo prebuditi narodno zavest, spoštovanje do naših korenin in kulturne dediščine, ki ni le del preteklosti – je most v prihodnost. Ko jo delimo z mladimi in jo ohranjamo živo.

»Vemo že – znanstveno in z življenjem potrjeno – da petje zdravi. Glasba dvigne duha, razbije tišino osamljenosti, prežene skrbi, zdravi srce. Zato to ni le poziv k petju. To je klic k skupnosti. Klic k upanju. K radosti.

Zapojmo vsi – tudi tisti, ki dvomite v moč svojega glasu. Glas je lep, ker prihaja iz srca. In ko vsi pojemo skupaj, postanemo eno. V tej enosti se rojeva nekaj, kar v današnjem tempu pogosto pogrešamo – občutek pripadnosti, povezanosti, topline.

Včasih so ljudje peli ob delu, ob rojstvu in smrti, v veselju in žalosti. Petje je bilo doma. Naj to znova postane – domače.

Preženimo depresijo, anksioznost in osamljenost. Odpirajmo srca, krepimo dušo. Naj se ob tej priložnosti združita kultura in šport, naj se srečata tradicija in sodobnost – in naj zapoje Slovenija. Ker ko poješ s srcem, nisi nikoli sam,« pravi Matea Brečko.