To soboto v Slovenski Bistrici 10. Rokodelski praznik in 7. Festival KeramikArt

V Slovenski Bistrici bo to soboto, 6. septembra, potekal jubilejni 10. Rokodelski praznik, ki bo del tradicionalne prireditve Podobe bistriških domačij in Slovenskega rokodelskega festivala.

Rokodelke in rokodelci bodo na parkirišču pri gradu predstavili in prodajali svoje izdelke ter izvajali zanimive rokodelske prikaze.

Dogodek bo gostil rokodelce iz Slovenske Bistrice in okolice ter člane rokodelskih centrov iz Moravč, Veržeja, Rogatca, Ribnice in s Koroške. Na voljo bo pester izbor kakovostnih izdelkov iz naravnih materialov. Med 9. in 10. ter 12. in 13. uro bo delovala Rokodelska info točka, kjer bodo predstavnice Centra domače in umetnostne obrti nudile informacije o novostih in možnostih na področju rokodelstva.

V razstavišču Pristava v CDUO bo na ogled gostujoča razstava Lokalne gline in dediščina, ki prikazuje rezultate triletnega proučevanja glin Posočja in Krasa. Obiskovalci bodo lahko sodelovali tudi v 7. Festivalu KeramikArt, kjer bo med drugim prikaz predelave odpadne gline v papirno glino (paper clay), nakup keramičnih izdelkov in vpis v jesenske tečaje.

Poleg tega bo v sklopu 28. Podob bistriških domačij v osrednji Knjižnici Josipa Vošnjaka na ogled razstava keramičnih del članic in članov Društva Majolika vse do konca septembra.(Foto iz arhiva CDUO SL. Bistrica)