To soboto na Boču starodobno smučanje

Društvo tehnične dediščine Poljčane pripravlja to soboto, 22. februarja, Starodobno smučanje na Boču. »Snega je dovolj, proga je pripravljena,« pravijo organizatorji in vabijo: »Brž na podstrešje, poiščite stare smuči in na Boč.«

Dogodek se bo začel ob 9. uri s prijavami pred Planinskim domom na Boču, sledil bo spust po progi ob 10. uri. »Za udeležbo je obvezna smučarska oprema iz preteklih obdobij – dolge ravne smuči (t.i. sulice), po možnosti lesene in brez robnikov ter oblačila v retro slogu. Tekmovanje bo imelo tudi ocenjevalni del, saj bo komisija ocenjevala stil vožnje, stil oblačenja in čas spusta,« pravi Andrej Samastur iz Društva tehnične dediščine Poljčane.

1 od 6

Vsi tekmovalci bodo prejeli simbolične retro medalje, nagrade pa bodo podeljene v različnih kategorijah. Po končanem smučanju bo sledilo druženje v Planinskem domu ob topli malici, pričakujejo pa tudi obisk koledniške skupine Košuta, ki v tem času tradicionalno obiskuje domačije in vasi ter prinaša dobro voljo in pomlad.