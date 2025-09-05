To nedeljo predavanje o gozdovih Boča

V nedeljo, 7. septembra, ob 11.00 bo v depandansi pri planinskem domu na Boču potekalo predavanje o gozdovih Boča.

Gozdovi Boča so primer izjemne rastlinske in živalske pestrosti. V mariborskem gozdnogospodarskem območju, ki zajema podravsko regijo, ni gozdov, ki bi bili tako vrstno bogati kot gora Boč. Na predavanju bodo obravnavali žive in nežive dejavnike okolja, ki pogojujejo to raznolikost, s posebnim poudarkom na vplivu geološke podlage, tal in klimatskih dejavnikov na rastlinstvo in živalstvo. Izpostavili bodo nekatere endemične in vikarne rastlinske vrste, ki prispevajo k pestrosti in lepoti Boča.

O značilnih gozdnih združbah

Predstavljenih bo nekaj najbolj značilnih gozdnih združb, s poudarkom na opisu predinarskih gorskih bukovij, ki površinsko prevladujejo. Predavatelj bo predstavil tudi značilne drevesne, grmovne in zeliščne vrste, kot so mokovec, črni gaber, puhasti hrast, črni bor, razkrečena kozja češnja in številne druge.

Poseben poudarek bo namenjen redkim in endemičnim vrstam (npr. kranjska bunika, navadno tevje, dvolistni vimenjak, turška lilija, navadna kozja češnja) ter njihovemu pomenu v zgradbi in dinamiki gozdnih ekosistemov.

Gozd skozi čas in človekov vpliv

Predavatelj mag. Drago Nemec bo razložil tudi vzroke, zakaj obnove golosekov s sadnjo smreke po planskih sečnjah v letih 1945–1950 niso dale rezultatov, ter kako je razmeroma slaba dostopnost gozdov v preteklosti vplivala na ohranjenost rastlinskega sveta na Boču. Predavanje bo zajelo tudi spremembe v drevesni sestavi gozdov skozi čas, vplive človeka nanje ter pomen trajnostnega varstva gozdnih habitatov v okviru širšega varovanja naravne dediščine.

Predavanje bo izvedeno v okviru projekta Boč skozi zgodbe, naravo in inovacije, ki ga izvajajo Oliver turizem, Inštitut SeMe in Planinsko društvo Poljčane. Projekt (Smarties za MSP) je sofinanciran s strani Evropske unije, koordinator za Slovenijo pa je Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor.