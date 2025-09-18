To nedeljo kolesarski skok na Tri kralje

To nedeljo, 21. septembra, bo v Slovenski Bistrici potekala kolesarska prireditev Kolesarski skok na Tri kralje.

Dogodek se bo začel ob 10. uri pred podjetjem Impol, z letečim startom z avtomobilom. Tekmovanje bo potekalo v sedmih kategorijah, organizatorji pa so letos pripravili več novosti.

Prvič se povezujejo s Kolesarskim klubom Rogla in Fundacijo Tadeja Pogačarja. Rezultate vzponov na Roglo in na Tri kralje bodo sešteti, najboljša kolesarja v moški in ženski kategoriji pa bosta prejela dres Tadeja Pogačarja oziroma Urške Žigart. Fundacija je prispevala še dva podpisana dresa, ki ju bo mogoče osvojiti na srečelovu ob zaključku prireditve.

Posebna pozornost bo namenjena tudi najmlajšim. Prvič bo potekala kratka kolesarska dirka za otroke do 10. leta starosti – posebej za poganjalčke in za otroke na 300-metrski razdalji. Vsi bodo prejeli spominske medalje, prvih sto prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.

Glavna nagrada za najhitrejši čas na veliki dirki bo denarna nagrada v višini 200 evrov.

Lanski zmagovalec Maj Bohak, ki je medtem prestopil v ekipo Bora, ima v lasti prehodni pokal. Skok na Tri kralje je osvojil v 38 minutah in 30 sekundah. Bo letos kdo boljši?