To nedeljo bo na Spodnji Polskavi regijsko srečanje godb na pihala »Zakorakajmo v sončno pomlad«

V nedeljo, 25. maja, bo pri Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava potekalo regijsko srečanje godb na pihala z naslovom Zakorakajmo v sončno pomlad. Predstavilo se bo pet godb in kar 140 nastopajočih iz različnih krajev regije. In to v svoji primarni dejavnosti – Igranju v gibanju. Vsaka godba bo na prizorišče prikorakala s poljubno koračnico. Nato bodo združene godbe zaigrale skupne skladbe.

Na srečanju bodo nastopili: Društvo godba Zabukovica pod vodstvom Tanje Petrej, KUD Frajhajmska godba, dirigent Matjaž Fifer, Godba na pihala KUD Janko Živko Poljčane z dirigentom Matjažem Lorencijem, KD Godba na pihala Slovenske Konjice, dirigent Tadej Drobne in KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava pod vodstvom Roka Volka.

Če bi vreme ponagajalo, se bo prireditev preselila v šolsko telovadnico. Strokovno bo nastope spremljal Mihael Dergan, program pa bo povezovala Natalija Šarman Ferlež.