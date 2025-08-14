TK Sašo uspešen na svetovnem pokalu narodov

Članice Twirling kluba Sašo Slovenska Bistrica so se med 4. in 7. avgustom udeležile enega največjih mednarodnih tekmovanj v twirlingu – IBTF Nations Cup 2025 v italijanskem Torinu. V ekipi, ki je na svetovnem rangu nastopila prvič, so bile Melani Gril, Amadeja Gobec in Maja Klinc, pod vodstvom trenerja Saše Koprivnika.

Najvidnejši rezultat je dosegla Melani Gril, ki je v kategoriji Solo A Youth osvojila 9. mesto v kvalifikacijah in se uvrstila v polfinale – kar je zgodovinski dosežek za klub. Tam je zasedla končno 14. mesto. V kategoriji Solo B Youth sta nastopili tudi Maja Klinc in Amadeja Gobec, ki sta v močni konkurenci zasedli 20. oziroma 11. mesto v svojih skupinah.

Za vse tri tekmovalke je bila to prva izkušnja na tako visokem nivoju, a so nastopile zrelo in samozavestno. S tem tekmovanjem so v klubu sklenili izjemno uspešno sezono 2024/25 ter napovedali nove cilje in izzive za prihajajoče leto.