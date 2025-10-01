Tina Šutej je kandidatka za evropsko atletinjo leta



V elitni družbi se je znašla skakalka s palico Tina Šutej. Članica celjskega Kladivarja je namreč ena desetih kandidatinj za letošnjo evropsko atletinjo leta. Zanjo lahko vsakdo glasuje na spletni strani European Athletics do 5. oktobra. Poleg glasov javnosti bodo šteli še glasovi atletskih zvez, medijev in strokovne skupine Evropske atletike. Tri finalistke bodo objavili v tednu po 6. oktobru, zmagovalko pa razglasili na podelitvi nagrad Golden Tracks, ki bo 25. oktobra v Batumiju v Gruziji. Šutejeva je letos osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu na prostem ter srebrni medalji na evropskem in svetovnem dvoranskem prvenstvu. Poleg tega je v svoji disciplini zmagala na 2. ligi ekipnega evropskega prvenstva.

Konkurentke Šutejeve za prestižen naziv so: Nizozemke Femke Bol, Jessica Schilder in Jorinde Van Klinken, Italijanka Nadia Battocletti, Britanka Georgia Hunter-Bell, Švicarka Ditaji Kambundji, Irka Kate O’Connor, Ukrajinka Yaroslava Mahuchikh in Španka María Pérez. Lani je v tem glasovanju zmagala Mahuchikhova, pred njo dvakrat zapored Bolova. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, AZS/Peter Kastelic