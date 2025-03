Tim Mastnak šesti v Krynici in tudi v skupnem seštevku discipline

Deskarji alpskega sloga so ta konec tedna odpeljali zadnja paralelna veleslaloma za svetovni pokal v tej zimi. Po 16. in 6. mestu na zadnji postaji v Krynici na Poljskem je Celjan Tim Mastnak v skupnem seštevku discipline s 410 osvojenimi točkami končal na 6. mestu. Mali kristalni globus je osvojil Italijan Maurizio Bormolini (692 točk), do brona pa je Mastnaku zmanjkalo 45 točk. Gloria Kotnik je v Krynici zasedla 13. in 25. mesto.

V svetovnem pokalu deskarje čaka le še paralelni slalom v nemškem Winterbergu 15. marca, dan kasneje pa bo tam tudi paralelni slalom ekip. Za konec sezone bo karavana odšla še na svetovno prvenstvo v Engadin v Švico. (Jure Mernik)