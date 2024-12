Tim Mastnak blizu jubilejnim stopničkam

Sezona svetovnega pokala se je za deskarje na snegu v alpskem slogu začela na Kitajskem. V Mylinu so imeli ta konec tedna dvojni program. Celjan Tim Mastnak se je danes na paralelnem slalomu prebil vse do polfinala, nato pa v lovu na svoje desete stopničke v svetovnem pokalu po porazu v ‘malem finalu’ končal na 4. mestu. Včeraj na paralelnem veleslalomu se Mastnak z 21. mestom v kvalifikacijah ni prebil v izločilne boje. Brez teh je ostal tudi Rok Marguč, 17. na paralelnem slalomu in 27. na paralelnem veleslalomu. Gloria Kotnik je za začetek vpisala 18. mesto na paralelnem veleslalomu in 30. mesto na paralelnem slalomu.

Pred selitvijo v Evropo bodo deskarji naslednji konec tedna tekmovali še v Yanqingu na Kitajskem. (Jure Mernik)

Foto Miha Matavž/FIS