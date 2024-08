Tim Gajser z zmago v Švici ‘pobral’ vseh 50 točk

V švicarskem Fraunefeldu so danes izpeljali 17. dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu. V elitnem razredu MXGP je zmagal Makolčan Tim Gajser, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah. S tem je ‘pobral’ vseh 50 točk in nekoliko povečal prednost v skupnem seštevku. Danes tretji Španec Jorge Prado zdaj zaostaja za 18 točk. Tri dirke pred koncem sezone v boju za naslov svetovnega prvaka ostaja še Nizozemec Jeffrey Herlings, ki ima trenutno 42 točk manj od Gajserja.

Gajser je zmagal četrtič letos in štiriinštiridesetič v karieri v razredu MXGP. Na prvih sedemnajstih letošnjih preizkušnjah je štirinajstkrat končal na odru za zmagovalce – poleg štirih zmag ima še šest drugih in štiri tretja mesta, trikrat je bil četrti. Naslednja dirka bo v Turčiji čez dva tedna, potem pa motokrosiste čakata še preizkušnji na Kitajskem in za konec 29. septembra v Španiji. (Jure Mernik)

Foto: AMZS