Tim Gajser z operacijo končal boj za letošnji naslov prvaka

Motokrosist Tim Gajser je odlično začel letošnjo sezono svetovnega prvenstva in vodil v skupnem seštevku elitnega razreda MXGP. Padec in poškodba na velikonočni ponedeljek na dirki v Švici pa sta bila usodna, da je sanj o vnovični osvojitvi naslova svetovnega prvaka za Makolčana konec. V njegovi ekipi so najprej poskusili s fizioterapijami, a na koncu je vseeno moral na operacijo rame. Čaka ga vsaj nekaj tednov dolga rehabilitacija. Na dirke bi se Gajser sicer rad vrnil čim prej, še to sezono, a bo počakal tako dolgo, da bo spet dobro pripravljen.

Foto: AMZS