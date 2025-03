Tim Gajser v Španiji do jubilejne 50. zmage

Motokrosist Tim Gajser je zanesljivo zmagal na dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Kastilje la Manche v Cozarju. V elitnem razredu MXGP je bil najhitrejši v obeh vožnjah in na drugi letošnji dirki dosegel prvo zmago v sezoni. Z osvojenimi 50 točkami je Makolčan prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Sicer pa je to za Gajserja skupno 45. zmaga v elitnem razredu MXGP in jubilejna 50. na dirkah svetovnega prvenstva v karieri. Naslednja dirka bo že naslednji teden dirka za VN Evrope v francoskem St. Jean d’Angelyju.

Foto: AMZS