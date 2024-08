Tim Gajser tretji na Nizozemskem, prednost pa manjša

Prednost motokrosista Tima Gajserja v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP je po dirki na Nizozemskem še nekoliko skopnela. Makolčan je na 16. letošnji preizkušnji zasedel tretje mesto – v prvi vožnji je bil četrti, v drugi pa tretji. Najbližji zasledovalec Španec Jorge Prado je bil drugi in se mu je približal na le 9 točk. Odpisati ne gre niti še tokratnega zmagovalca – Nizozemec Jeffrey Herlings je na domačem prizorišču prišel do popolnega izkupička, saj je bil v obeh vožnjah najhitrejši. Od Gajserja ima zdaj samo 35 točk manj.

Do konca sezone so še štiri dirke, zadnja bo 29. septembra v Španiji.

Foto: AMZS