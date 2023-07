Tim Gajser se v Belgiji ni boril za sam vrh

Na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v belgijskem Lommelu je motokrosist Tim Gajser osvojil 15. mesto – Makolčan je bil 15. v prvi in 13. v drugi vožnji. Zmagal je Francoz Romain Febvre. Mehka mivka do Gajserja, ki je vozil šele drugo dirko, odkar se je po poškodbi vrnil v karavano, tokrat ni bila prijazna. Tudi v Belgiji je v uvodnih krogih padel in se je moral nato prebijati iz ozadja. V skupnem seštevku sezone je aktualni svetovni prvak z novimi 14 točkami na 25. mestu. Naslednja dirka bo v finski Vanti že naslednji teden. (Jure Mernik)

Foto: AMZS

Preberite tudi:

Makolčan Tim Gajser se je na dirke vrnil s sedmim mestom

https://novice.si/page/makolcan-tim-gajser-se-je-na-dirke-vrnil-s-sedmim-mestom/