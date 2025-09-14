Tim Gajser se je vrnil na zmagovalni oder



Prvič po vrnitvi na dirke, s katerih je bi zaradi poškodbe odsoten štiri mesece, se je na oder za zmagovalce uvrstil Tim Gajser. To mu je uspelo na predzadnji devetnajsti dirki sezone svetovnega prvenstva v Shanghaiu na Kitajskem, kjer je končal na drugem mestu. Makolčan je bil drugi v obeh današnjih vožnjah, obakrat ga je za malenkost prehitel Nizozemec Jeffrey Herlings. Blizu osvojitve naslova svetovnega prvaka je Francoz Romain Febvre. Belgijec Lucas Coenen za njim zaostaja za 47 točk, zadnja dirka sezone pa bo konec prihodnjega tedna v avstralskem Darwinu, kjer bo na voljo le še 60 točk. Gajser je v skupnem seštevku ostal na devetem mestu. Letos je pred poškodbo trikrat zmagal in bil dvakrat tretji. (Jure Mernik)

Foto: AMZS