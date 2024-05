Tim Gajser s tretjim mestom na vrh v skupnem seštevku

Motokrosist Tim Gajser je tudi na peti dirki letošnje sezone svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP končal na odru za zmagovalce. V portugalski Aguedi je bil še tretjič tretji, ima pa tudi dve drugi mesti. Makolčan je tokrat prvo vožnjo v ekstremno zahtevnih razmerah – hudem nalivu in blatu, dobil. V drugi vožnji pa je na začetku padel in se prebil do desetega mesta. Še več težav je imel Jorge Prado. Španca, ki je dobil prve štiri preizkušnje letos, je Gajser prehitel tudi v skupnem seštevku – zdaj ju loči 14 točk. Naslednja dirka bo velika nagrada Galicije naslednjo nedeljo. (Jure Mernik)

Foto: AMZS