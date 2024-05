Tim Gajser najprej tretji, nato pa do zmage za ‘zeleno mizo’

Do prve zmage letos je prišel Tim Gajser. Motokrosist iz Makol je bil najboljši na dirki svetovnega prvenstva v Franciji – prvo vožnjo elitnega razreda MXGP je končal na prvem mestu, drugo pa na četrtem. Gajser je znova prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, kjer ima zdaj pet točk več od Španca Jorgea Prada.

Gajser je sicer na podelitvi najprej prejel pokal za tretje mesto, a so nekaj ur po dirki dvema voznikoma zaradi neupoštevanja pravil ob rumeni zastavi dodelili kazen, s katero sta Švicar Jeremy Seewer in Norvežan Kevin Horgmo izgubila po dve mesti. Gajser je tako v drugi vožnji napredoval s šestega na četrto mesto, skupno pa s tretjega na prvo.

Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo čez dva tedna v Nemčiji.

Foto: AMZS