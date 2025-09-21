Tim Gajser edino vožnjo v Avstraliji končal kot tretji



Zaradi močnega naliva in vode na progi so na letošnji zadnji (dvajseti) dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v razredu MXGP v Avstraliji odpeljali le eno vožnjo. Makolčan Tim Gajser je zasedel tretje mesto, sezono pa končal kot skupno deveti. Svetovni prvak za leto 2025 je Francoz Romain Febvre.

Gajser je boj za naslov svetovnega prvaka letos izgubil zaradi poškodbe, ki mu je odnesla štiri mesece dirkanja. Pred nesrečnim padcem je trikrat zmagal in bil dvakrat drugi. Na oder za zmagovalce pa se je vrnil na zadnjih dveh dirkah, najprej z osvojenim drugim mestom, tokrat pa je bil še tretji.

Motokrosiste zdaj čaka še prestižno ekipno svetovno prvenstvo oziroma pokal narodov, ki bo 5. oktobra v ZDA. Slovenijo bodo zastopali Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj. (Jure Mernik)

Foto: AMZS