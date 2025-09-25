Tim Gajser bo zapustil Hondo, s katero je petkrat postal svetovni prvak

Motokrosist Tim Gajser bo z novim letom zamenjal ekipo. To je potrdil tudi sam, a o prestopu v drugo ekipo še ne sme govoriti. Makolčana pogodba s Hondo veže do konca leta 2025, zato bo z njo dirkal tudi še na pokalu narodov oz. ekipnem svetovnem prvenstvu, ki bo naslednji konec tedna v ZDA. S Hondo, ki se ji je pridružil leta 2014, je Gajser postal svetovni prvak v razredu MX2 že leta 2015, nato je bil še štirikrat najboljši na svetu v elitnem razredu MXGP. Skupaj je vpisal 52 zmag. So pa že poleti vzniknile govorice, da se bo preselil k Yamahi.